Gli ortaggi che i Napoletani preparano alla scapece nei cruciverba: la soluzione è Zucchine

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli ortaggi che i Napoletani preparano alla scapece' è 'Zucchine'.

ZUCCHINE

Curiosità e Significato di Zucchine

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli ortaggi di Braccio di FerroGli ortaggi detti anche costeI cuochi le preparano in salmiLa zia dei NapoletaniOrtaggi con i turioni

Le 8 lettere della soluzione Zucchine:
Z Zara
U Udine
C Como
C Como
H Hotel
I Imola
N Napoli
E Empoli

