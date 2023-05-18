Edgar: scrisse L antologia di Spoon River

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Edgar: scrisse L antologia di Spoon River' è 'Lee Masters'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEE MASTERS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Edgar: scrisse L antologia di Spoon River" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Edgar: scrisse L antologia di Spoon River". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Lee Masters? Lee Masters fu il poeta che compose l'antologia di Spoon River, un'opera celebre per le sue poesie che rivelano le storie e le anime degli abitanti di un piccolo paese americano, catturando le loro vite e segreti attraverso versi intensi e profondi.

Per risolvere la definizione "Edgar: scrisse L antologia di Spoon River", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Edgar: scrisse L antologia di Spoon River" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Lee Masters:

L Livorno E Empoli E Empoli M Milano A Ancona S Savona T Torino E Empoli R Roma S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Edgar: scrisse L antologia di Spoon River" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

