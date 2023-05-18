Coincidenti simultanei

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Coincidenti simultanei' è 'Concomitanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O N C O M I T A N T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Coincidenti simultanei

Coincidenti simultanei Risposta: CONCOMITANTI

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 5

5 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C O A I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Concomitanti? I coincidenti simultanei sono eventi che accadono nello stesso momento senza che ci sia una causa apparente. Quando più cose succedono insieme, si dice che sono concomitanti. Questa coincidenza può sembrare sorprendente, ma spesso riflette semplicemente il fatto che accadono nello stesso istante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Coincidenti simultanei: risposta da 12 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Coincidenti simultanei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Concomitanti. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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