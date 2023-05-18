Andati a male in dispensa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Andati a male in dispensa' è 'Avariati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVARIATI

Perché la soluzione è Avariati? Quando gli alimenti presenti nella dispensa iniziano a deteriorarsi e non sono più commestibili, vengono definiti avariati. Questa condizione si manifesta attraverso cambiamenti nell’aspetto, nell’odore o nel sapore, indicando che il cibo non è più sicuro da consumare. La presenza di alimenti avariati può derivare da conservazione inadeguata o tempo trascorso, rendendo necessario eliminare gli alimenti deteriorati per garantire la sicurezza alimentare. La prudenza nel gestire gli alimenti avariati previene rischi per la salute.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Andati a male in dispensa". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Andati a male in dispensa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Avariati

Se la definizione "Andati a male in dispensa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Andati a male in dispensa" conferma che la soluzione 'Avariati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Avariati

A Ancona V Venezia A Ancona R Roma I Imola A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Andati a male in dispensa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avariati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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