La Soluzione ♚ Si fa all arto fratturato

: INGESSATURA

Curiosità su Si fa all arto fratturato: Cure a doyle: non potendo estrarre il proiettile dalla gamba fratturata, gli immobilizza l'arto con una stecca d'emergenza. a questo punto tutto sembrerebbe... La garza gessata è una struttura di sostegno utilizzata in medicina per contenere un arto che ha subito un trauma, come quello di una frattura ossea. Si utilizzano garze di cotone contenenti polvere di solfato di calcio che a contatto con l'acqua ritorna nella sua forma solida insolubile, producendo del calore.

