La definizione e la soluzione di 4 lettere: Dea greca della discordia. ERIS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Latino

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Eris (in greco antico: , «sfida, conflitto, lite, contesa», in italiano anche Eride) era, nelle religioni e nella mitologia dell'antica Grecia, la dea della discordia. Il nome corrispettivo di Eris in latino è Discordia. L'episodio più significativo cui la dea è legata è quello della mela della discordia, raccontato nei Canti Ciprii: furiosa per l'esclusione dal banchetto nuziale di Peleo e Teti, Eris giunse perfino a contemplare l'idea di scagliare i Titani contro gli altri Olimpi, che erano stati tutti invitati, e detronizzare Zeus. Poi, però, scelse una via più subdola per compiere la sua vendetta. Giunta sul luogo in cui si teneva ...

eris m

dativo plurale di erus ablativo plurale di erus

Voce verbale

eris

seconda persona singolare dell'indicativo futuro semplice attivo di sum

Sillabazione

(forma flessa del sostantivo erus) e | ris

(voce del verbo sum) e | ris

Pronuncia

(pronuncia classica, forma flessa del sostantivo erus ) IPA: /'e.ris/

IPA: (pronuncia classica, voce del verbo sum ) IPA: /'e.ris/

IPA: (pronuncia ecclesiastica, tutte le accezioni ) IPA: /'e.ris/

Etimologia / Derivazione

vedi erus

vedi sum

