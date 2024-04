La Soluzione ♚ Studio delle catene montuose La definizione e la soluzione di 9 lettere: Studio delle catene montuose. OROGRAFIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Studio delle catene montuose: L'orografia (dal greco antico , montagna, e af, scritto) è quella branca della geografia fisica che studia i rilievi della Terra, sia quelli della superficie sia quelli sottomarini. Tali studi si avvalgono in primo luogo di rappresentazioni cartografiche del globo terrestre. L'orografia di un territorio viene in genere esaminata insieme alla sua idrografia, ovvero alle caratteristiche ed alla distribuzione delle acque superficiali eventualmente presenti. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'orografia (dal greco antico , montagna, e af, scritto) è quella branca della geografia fisica che studia i rilievi della Terra, sia quelli della superficie sia quelli sottomarini. Tali studi si avvalgono in primo luogo di rappresentazioni cartografiche del globo terrestre. L'orografia di un territorio viene in genere esaminata insieme alla sua idrografia, ovvero alle caratteristiche ed alla distribuzione delle acque superficiali eventualmente presenti. orografia ( approfondimento) f sing (geografia) (geologia) ramo della geografia che studia i rilievi superficiali e sottomarini della Terra Sillabazione o | ro | gra | fì | a Etimologia / Derivazione da oro- (dal greco cioè "monte") e -grafia Altre Definizioni con orografia; studio; catene; montuose; Lo studio delle montagne; Lo studio della letteratura statunitense; Lo studio di muffe e lieviti; Diramazioni delle catene montuose; È ricca di catene montuose vulcaniche; Le catene di molecole; Cerca altre soluzioni cruciverba

