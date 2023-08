È di passo in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È di passo in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GRU

Significato/Curiosita : E di passo in italia

Fonti. il passo duran (letto duràn, 1605 m s.l.m.) è un valico alpino delle dolomiti di zoldo, in veneto, situato interamente nella provincia di belluno... Kistane gru – abbreviazione di grunerite gru – uccello dell'ordine dei gruiformi gru – attrezzatura di carico e scarico gru – figura araldica gru – il protagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

