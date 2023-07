Modulazione della voce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modulazione della voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TONO

Lo stesso tipo di modulazione; ad esempio: 10 mhz come portante, am-ssb come modulazione. a parità di portante, l'uso di modulazioni differenti tra trasmettitore... Prefettura di iwate tono – è una città della repubblica democratica del congo tono – è un fiume peruviano tono – è una frazione di milazzo (me) tono – peculiarità...