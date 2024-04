La Soluzione ♚ Meticolose all eccesso

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Meticolose all eccesso. PIGNOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Meticolose all eccesso: Vittime presenti, future e potenziali, così come sono state trovate le meticolose registrazioni delle esecuzioni. oltre a ciò, uno sforzo considerevole... Pignola (Vïgnuòlë in dialetto locale) è un comune italiano di 6 779 abitanti della provincia di Potenza in Basilicata. Conosciuta fino al 1863 come "Vignola" e dal 1863 al 1935 "Pignola di Basilicata" è nota anche come "il paese dei portali" in riferimento ai numerosi ingressi decorati nel suo centro storico.

Altre Definizioni con pignole; meticolose; eccesso;