La Soluzione ♚ Furono inventati dai sumeri La definizione e la soluzione di 19 lettere: Furono inventati dai sumeri. CARATTERI CUNEIFORMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Furono inventati dai sumeri: Italiana) giovanni pettinato, i sumeri, 2ª ed., bompiani, 2005, isbn 978-88-587-6975-1. storia dei sumeri lingua sumera dio (sumeri) scrittura cuneiforme epica... La scrittura cuneiforme è un antico sistema di scrittura in uso nel Vicino Oriente antico tra la fine del IV millennio a.C. e il I secolo d.C. Il nome, ideato nel XVIII secolo dall'orientalista inglese Thomas Hyde, deriva dalle parole latine cuneus ('cuneo') e forma ('forma'), e fa riferimento alle impressioni di forma triangolare prodotte dagli antichi scribi con uno stilo su argilla umida, composta in tavolette poi essiccate al sole o cotte

La risposta a Furono inventati dai sumeri

CARATTERI CUNEIFORMI

