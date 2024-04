La Soluzione ♚ Ha la bottega con i frigoriferi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ha la bottega con i frigoriferi. MACELLAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ha la bottega con i frigoriferi: Vendemiano, e a susegana, uno stabilimento per la produzione di frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, cosicché la forza lavoro complessiva contava oltre 6... Il macellaio è, dall'origine, l'addetto all'abbattimento, scuoiatura, disossatura e sezionamento degli animali, mammiferi o avicoli, a uso alimentare e alla preparazione delle carni per il consumo. Per estensione macellaio è anche il commerciante che, ormai spesso, prepara e vende le carni mentre la vera e propria macellazione viene eseguita in stabilimenti pubblici (o privati) a ciò abilitati, per motivi d'igiene, di maggior controllo e di ... Altre Definizioni con macellaio; bottega; frigoriferi; Vende girelli e carré; Un locale della bottega; Lo impara chi va a bottega; Ha la bottega in strada;

La risposta a Ha la bottega con i frigoriferi

MACELLAIO

M

A

C

E

L

L

A

I

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Ha la bottega con i frigoriferi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.