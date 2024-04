La Soluzione ♚ Un arnese della massaia La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un arnese della massaia. BATTIPANNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un arnese della massaia: Realizzata (chiamata con il nome in codice di "the gadget", in italiano "l'arnese") fu fatta esplodere con successo nel primo test nucleare (il "trinity")... Il battipanni è un arnese utilizzato nelle pulizie domestiche per la rimozione della polvere da vestiti (panni), imbottiture di poltrone e divani, cuscini, tappeti, materassi, ecc.; attrezzo generalmente di vimini, a forma di spatola con lungo manico. Altre Definizioni con battipanni; arnese; massaia; Arnese per abradere; Arnese per demolizioni; Un arnese dotato di ganasce;

BATTIPANNI

