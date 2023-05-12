Forbicione del lattoniere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Forbicione del lattoniere' è 'Cesoia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E S O I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Forbicione del lattoniere

Forbicione del lattoniere Risposta: CESOIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 4

4 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C S A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cesoia? Una cesoia è uno strumento usato dal lattoniere per tagliare lamiere e materiali metallici. La sua forma robusta e affilata permette di ottenere tagli precisi e netti, facilitando il lavoro in cantiere o in laboratorio. È indispensabile per chi lavora con il metallo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Forbicione del lattoniere: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Forbicione del lattoniere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Cesoia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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