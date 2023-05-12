Forbicione del lattoniere

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Forbicione del lattoniere' è 'Cesoia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CESOIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Forbicione del lattoniere
  • Risposta: CESOIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CSA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cesoia? Una cesoia è uno strumento usato dal lattoniere per tagliare lamiere e materiali metallici. La sua forma robusta e affilata permette di ottenere tagli precisi e netti, facilitando il lavoro in cantiere o in laboratorio. È indispensabile per chi lavora con il metallo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Forbicione del lattoniere: risposta da 6 lettere

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