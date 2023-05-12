Forbicione del lattoniere
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Forbicione del lattoniere' è 'Cesoia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Forbicione del lattoniere
- Risposta: CESOIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CSA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Cesoia? Una cesoia è uno strumento usato dal lattoniere per tagliare lamiere e materiali metallici. La sua forma robusta e affilata permette di ottenere tagli precisi e netti, facilitando il lavoro in cantiere o in laboratorio. È indispensabile per chi lavora con il metallo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Forbicione del lattoniere: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Forbicione del lattoniere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Cesoia. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.