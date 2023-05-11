Uno spassoso film di Monicelli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno spassoso film di Monicelli' è 'Amici Miei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A M I C I M I E I

Perchè la soluzione è Amici Miei? Amici Miei è un film di Monicelli che fa ridere e riflettere, grazie alle sue avventure tra amici un po’ svagati e le situazioni esilaranti. La comicità nasce dalla semplicità dei personaggi e dai loro incontri, creando un mix di umorismo e nostalgia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Uno spassoso film di Monicelli

Uno spassoso film di Monicelli Risposta: AMICIMIEI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 5-4

5-4 Vocali: 6

6 Consonanti: 3

3 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: A C I M I I

Inizia con: A

A Finisce con: I

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Uno spassoso film di Monicelli: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Uno spassoso film di Monicelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Amici Miei. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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