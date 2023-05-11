Uno spassoso film di Monicelli
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Perchè la soluzione è Amici Miei? Amici Miei è un film di Monicelli che fa ridere e riflettere, grazie alle sue avventure tra amici un po’ svagati e le situazioni esilaranti. La comicità nasce dalla semplicità dei personaggi e dai loro incontri, creando un mix di umorismo e nostalgia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uno spassoso film di Monicelli
- Risposta: AMICIMIEI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 5-4
- Vocali: 6
- Consonanti: 3
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: ACIMII
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Uno spassoso film di Monicelli: risposta da 9 lettere
Quando la definizione "Uno spassoso film di Monicelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Amici Miei. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.