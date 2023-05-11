Uno spassoso film di Monicelli

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno spassoso film di Monicelli' è 'Amici Miei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMICIMIEI

Perchè la soluzione è Amici Miei? Amici Miei è un film di Monicelli che fa ridere e riflettere, grazie alle sue avventure tra amici un po’ svagati e le situazioni esilaranti. La comicità nasce dalla semplicità dei personaggi e dai loro incontri, creando un mix di umorismo e nostalgia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uno spassoso film di Monicelli
  • Risposta: AMICIMIEI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 5-4
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 3
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ACIMII
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I
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Uno spassoso film di Monicelli: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Uno spassoso film di Monicelli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Amici Miei. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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