Un talent culinario
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un talent culinario' è 'Masterchef'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Masterchef? MasterChef è un talent culinario che mette alla prova le capacità di cuochi amatoriali e professionisti. Durante le gare, devono dimostrare creatività, tecnica e passione, affrontando sfide che mettono in risalto il loro talento e la loro determinazione in cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un talent culinario
- Risposta: MASTERCHEF
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 3
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MTHF
- Inizia con: M
- Finisce con: F
Un talent culinario: risposta da 10 lettere
La soluzione associata alla definizione "Un talent culinario" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Masterchef. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.