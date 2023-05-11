Un talent culinario

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un talent culinario' è 'Masterchef'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MASTERCHEF

Perchè la soluzione è Masterchef? MasterChef è un talent culinario che mette alla prova le capacità di cuochi amatoriali e professionisti. Durante le gare, devono dimostrare creatività, tecnica e passione, affrontando sfide che mettono in risalto il loro talento e la loro determinazione in cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un talent culinario
  • Risposta: MASTERCHEF
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MTHF
  • Inizia con: M
  • Finisce con: F
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Un talent culinario: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un talent culinario" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Masterchef. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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