Li spezza il dolore

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li spezza il dolore' è 'Cuori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C U O R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Li spezza il dolore

Li spezza il dolore Risposta: CUORI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C O I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Cuori? I cuori spezzati portano un dolore profondo che sembra non finire. È come un vuoto che si insinua dentro, lasciando un senso di tristezza e nostalgia. Questo dolore si manifesta in silenzio, attraversando ogni pensiero e rendendo difficile trovare pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li spezza il dolore: risposta da 5 lettere

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