Li spezza il dolore
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li spezza il dolore' è 'Cuori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Li spezza il dolore
- Risposta: CUORI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: COI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Cuori? I cuori spezzati portano un dolore profondo che sembra non finire. È come un vuoto che si insinua dentro, lasciando un senso di tristezza e nostalgia. Questo dolore si manifesta in silenzio, attraversando ogni pensiero e rendendo difficile trovare pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Li spezza il dolore: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Li spezza il dolore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cuori. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.