Li spezza il dolore

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li spezza il dolore' è 'Cuori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CUORI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Li spezza il dolore
  • Risposta: CUORI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    COI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Cuori? I cuori spezzati portano un dolore profondo che sembra non finire. È come un vuoto che si insinua dentro, lasciando un senso di tristezza e nostalgia. Questo dolore si manifesta in silenzio, attraversando ogni pensiero e rendendo difficile trovare pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li spezza il dolore: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Li spezza il dolore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cuori. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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