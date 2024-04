La Soluzione ♚ Solcare con il vomere La definizione e la soluzione di 5 lettere: Solcare con il vomere. ARARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Solcare con il vomere: L'arare ( letteralmente grandine), è un prodotto tipico della cucina giapponese, si tratta di una specie di cracker composto da riso glutinoso, viene aromatizzato con salsa di soia, ricorda per caratteristiche il senbei ma se ne differenzia per forme e dimensioni. Viene consumato solitamente durante l'Hinamatsuri (, ovvero la festa delle bambole), il 3 marzo di ogni anno. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: L'arare ( letteralmente grandine), è un prodotto tipico della cucina giapponese, si tratta di una specie di cracker composto da riso glutinoso, viene aromatizzato con salsa di soia, ricorda per caratteristiche il senbei ma se ne differenzia per forme e dimensioni. Viene consumato solitamente durante l'Hinamatsuri (, ovvero la festa delle bambole), il 3 marzo di ogni anno. arare (vai alla coniugazione) creare dei lunghi solchi paralleli in un campo, con lo scopo di seminarci dentro e di rivoltare le zolle. Ormai da millenni l'aratura è supportata da mezzi tecnici più o meno evoluti, a partire dall'aratro (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione a | rà | re Pronuncia IPA: /a'rare/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino arare, infinito presente attivo di aro, a sua volta da una radice indoeuropea Sinonimi coltivare, dissodare, far solchi, fendere (la terra), rivoltare la terra, rivoltare il terreno Parole derivate aratrice, aratro, aratura, inarato Proverbi e modi di dire arare il mare Altre Definizioni con arare; solcare; vomere; Giocare ingannando; Lavorare la terra; Allestire approntare; Solcare con strisce; Non trattati col vomere; Gli squarci del vomere; Lavorata con il vomere; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Solcare con il vomere

ARARE

