Segreta trama
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Perchè la soluzione è Tresca? Una traccia nascosta che svela emozioni profonde, spesso nascosta dietro parole sussurrate o sguardi. È un messaggio che si trasmette senza rumore, lasciando intuire sentimenti intensi e misteriosi, come un segreto condiviso tra due anime che si capiscono senza bisogno di parlare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Segreta trama
- Risposta: TRESCA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TEA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Segreta trama: risposta da 6 lettere
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