Sedata calmata
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sedata calmata' è 'Placata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sedata calmata
- Risposta: PLACATA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PCAA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Placata? Una persona che si sente sedata appare tranquilla e rilassata, con un tono di voce placato. La sua presenza trasmette serenità, senza emozioni eccessive, creando un’atmosfera di calma intorno a sé. È come se fosse immersa in uno stato di pace interiore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sedata calmata: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Sedata calmata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Placata. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.