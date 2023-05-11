Sedata calmata

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sedata calmata' è 'Placata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PLACATA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sedata calmata
  • Risposta: PLACATA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PCAA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Placata? Una persona che si sente sedata appare tranquilla e rilassata, con un tono di voce placato. La sua presenza trasmette serenità, senza emozioni eccessive, creando un’atmosfera di calma intorno a sé. È come se fosse immersa in uno stato di pace interiore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sedata calmata: risposta da 7 lettere

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