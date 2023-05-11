Scherzoso appellativo

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scherzoso appellativo' è 'Nomignolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NOMIGNOLO

Perchè la soluzione è Nomignolo? Un nomignolo è un modo scherzoso o affettuoso di chiamare qualcuno, spesso legato a caratteristiche particolari o a momenti divertenti condivisi. Questo appellativo diventa parte della confidenza tra amici o familiari, creando un legame speciale e un sorriso ogni volta che viene usato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Scherzoso appellativo
  • Risposta: NOMIGNOLO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NIOO
  • Inizia con: N
  • Finisce con: O
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Scherzoso appellativo: risposta da 9 lettere

La definizione "Scherzoso appellativo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Nomignolo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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