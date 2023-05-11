Sanpaolo banca
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sanpaolo banca' è 'Intesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INTESA
Perché la soluzione è Intesa? Sanpaolo banca è una delle principali istituzioni finanziarie italiane, conosciuta per la sua lunga storia e solidità. La sua presenza sul mercato si distingue per un'offerta completa di servizi bancari e finanziari rivolti a privati, imprese e istituzioni. La voce INTESA si riferisce a un importante gruppo bancario italiano, nato dall'unione di diverse realtà del settore. Entrambe le entità svolgono un ruolo centrale nel sistema economico nazionale, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del Paese.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sanpaolo banca". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Sanpaolo banca nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Intesa
La soluzione associata alla definizione "Sanpaolo banca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sanpaolo banca" conferma che la soluzione 'Intesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Intesa
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sanpaolo banca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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