Sanpaolo ban­ca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sanpaolo ban­ca' è 'Intesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTESA

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Perché la soluzione è Intesa? Sanpaolo banca è una delle principali istituzioni finanziarie italiane, conosciuta per la sua lunga storia e solidità. La sua presenza sul mercato si distingue per un'offerta completa di servizi bancari e finanziari rivolti a privati, imprese e istituzioni. La voce INTESA si riferisce a un importante gruppo bancario italiano, nato dall'unione di diverse realtà del settore. Entrambe le entità svolgono un ruolo centrale nel sistema economico nazionale, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del Paese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sanpaolo ban­ca". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Sanpaolo ban­ca nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Intesa

La soluzione associata alla definizione "Sanpaolo ban­ca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sanpaolo ban­ca" conferma che la soluzione 'Intesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Intesa

I Imola N Napoli T Torino E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sanpaolo ban­ca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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