Richiesta eccessiva
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Richiesta eccessiva' è 'Pretesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Pretesa? Una pretesa è quando si chiede qualcosa in modo esagerato o senza considerare i limiti. Spesso si tratta di pretendere troppo, senza rispettare le possibilità o le regole. È come desiderare qualcosa che va oltre ciò che si può realisticamente ottenere in quel momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Richiesta eccessiva
- Risposta: PRETESA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PTEA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Richiesta eccessiva: risposta da 7 lettere
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