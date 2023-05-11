Richiesta eccessiva

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Richiesta eccessiva' è 'Pretesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E T E S A

Perchè la soluzione è Pretesa? Una pretesa è quando si chiede qualcosa in modo esagerato o senza considerare i limiti. Spesso si tratta di pretendere troppo, senza rispettare le possibilità o le regole. È come desiderare qualcosa che va oltre ciò che si può realisticamente ottenere in quel momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Richiesta eccessiva

Richiesta eccessiva Risposta: PRETESA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P T E A

Inizia con: P

P Finisce con: A

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Richiesta eccessiva: risposta da 7 lettere

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