Le qualità che si esaltano
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le qualità che si esaltano' è 'Pregi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le qualità che si esaltano
- Risposta: PREGI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PEI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Pregi? I pregi sono le caratteristiche che rendono una persona speciale, valorizzando ciò che ha di positivo. Sono i tratti che si notano e che fanno emergere il meglio di qualcuno, rendendo unico il suo modo di essere e di relazionarsi con gli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le qualità che si esaltano: risposta da 5 lettere
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