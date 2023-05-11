Le qualità che si esaltano

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le qualità che si esaltano' è 'Pregi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PREGI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le qualità che si esaltano
  • Risposta: PREGI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PEI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Pregi? I pregi sono le caratteristiche che rendono una persona speciale, valorizzando ciò che ha di positivo. Sono i tratti che si notano e che fanno emergere il meglio di qualcuno, rendendo unico il suo modo di essere e di relazionarsi con gli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le qualità che si esaltano: risposta da 5 lettere

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