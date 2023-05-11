Le qualità che si esaltano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le qualità che si esaltano' è 'Pregi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E G I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le qualità che si esaltano

Le qualità che si esaltano Risposta: PREGI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P E I

Inizia con: P

P Finisce con: I

Perchè la soluzione è Pregi? I pregi sono le caratteristiche che rendono una persona speciale, valorizzando ciò che ha di positivo. Sono i tratti che si notano e che fanno emergere il meglio di qualcuno, rendendo unico il suo modo di essere e di relazionarsi con gli altri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le qualità che si esaltano: risposta da 5 lettere

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