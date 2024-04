La Soluzione ♚ La si può suonare con il plettro

La soluzione di 8 lettere per la definizione: La si può suonare con il plettro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CHITARRA

Curiosità su La si puo suonare con il plettro: Commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «plettro» wikimedia commons contiene immagini o altri file su plettro (en) plectrum / plectrum (altra... La chitarra è uno strumento musicale cordofono a pizzico, normalmente a sei corde, che può essere suonato con i polpastrelli o con un plettro, pizzicando le corde con la mano dominante, premendo contemporaneamente le corde selezionate contro i tasti con le dita della mano opposta.

