Precede laringoiatra
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Precede laringoiatra' è 'Otorino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Otorino? L'otorino è il medico specializzato nel prendersi cura delle vie respiratorie e dell'orecchio. Spesso, si rivolge a lui chi ha fastidi o problemi di udito, sinusiti o mal di gola. La sua esperienza aiuta a risolvere piccoli e grandi disturbi legati a queste zone delicate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Precede laringoiatra
- Risposta: OTORINO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ORIO
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Precede laringoiatra: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Precede laringoiatra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Otorino. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.