Precede la­ringoiatra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Precede la­ringoiatra' è 'Otorino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O T O R I N O

Perchè la soluzione è Otorino? L'otorino è il medico specializzato nel prendersi cura delle vie respiratorie e dell'orecchio. Spesso, si rivolge a lui chi ha fastidi o problemi di udito, sinusiti o mal di gola. La sua esperienza aiuta a risolvere piccoli e grandi disturbi legati a queste zone delicate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Precede la­ringoiatra

Precede la­ringoiatra Risposta: OTORINO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O R I O

Inizia con: O

O Finisce con: O

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Precede la­ringoiatra: risposta da 7 lettere

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