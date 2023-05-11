Precede la­ringoiatra

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Precede la­ringoiatra' è 'Otorino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OTORINO

Perchè la soluzione è Otorino? L'otorino è il medico specializzato nel prendersi cura delle vie respiratorie e dell'orecchio. Spesso, si rivolge a lui chi ha fastidi o problemi di udito, sinusiti o mal di gola. La sua esperienza aiuta a risolvere piccoli e grandi disturbi legati a queste zone delicate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Precede la­ringoiatra
  • Risposta: OTORINO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ORIO
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Otorino'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Precede la­ringoiatra: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Precede la­ringoiatra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Otorino. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'precede'