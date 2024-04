La Soluzione ♚ Il numero degli Apostoli

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il numero degli Apostoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DODICI

Curiosità su Il numero degli apostoli: "apostoli" e "dodici apostoli" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi apostolo (disambigua), apostoli (disambigua) o dodici apostoli (disambigua)... Dodici (cf. latino duodecim, greco ddea) è il numero naturale che segue l'11 e precede il 13.

