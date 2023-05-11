Kung fu film di animazione

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Kung fu film di animazione' è 'Panda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PANDA

Perchè la soluzione è Panda? Un film di animazione che narra le avventure di un panda appassionato di arti marziali. La storia combina azione e humor, portando gli spettatori in un mondo fantastico dove il protagonista impara a credere in sé stesso. È un mix tra spettacolo e insegnamenti di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Kung fu film di animazione
  • Risposta: PANDA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PNA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A
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Kung fu film di animazione: risposta da 5 lettere

La definizione "Kung fu film di animazione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Panda. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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