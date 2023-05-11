Jesus Christ musical

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Jesus Christ musical' è 'Superstar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S U P E R S T A R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Jesus Christ musical

Jesus Christ musical Risposta: SUPERSTAR

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 3

3 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S E T R

Inizia con: S

S Finisce con: R

Perchè la soluzione è Superstar? Jesus Christ musical è uno spettacolo coinvolgente che mette in scena la vita e le sfide di Gesù. La colonna sonora, con interpretazioni potenti, rende ogni momento indimenticabile, portando il pubblico a riflettere e emozionarsi profondamente durante tutta la rappresentazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Jesus Christ musical: risposta da 9 lettere

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