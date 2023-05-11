Jesus Christ musical

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SUPERSTAR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Jesus Christ musical
  • Risposta: SUPERSTAR
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SETR
  • Inizia con: S
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Superstar? Jesus Christ musical è uno spettacolo coinvolgente che mette in scena la vita e le sfide di Gesù. La colonna sonora, con interpretazioni potenti, rende ogni momento indimenticabile, portando il pubblico a riflettere e emozionarsi profondamente durante tutta la rappresentazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Jesus Christ musical: risposta da 9 lettere

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