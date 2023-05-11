Jesus Christ musical
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Jesus Christ musical' è 'Superstar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Jesus Christ musical
- Risposta: SUPERSTAR
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 3
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SETR
- Inizia con: S
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Superstar? Jesus Christ musical è uno spettacolo coinvolgente che mette in scena la vita e le sfide di Gesù. La colonna sonora, con interpretazioni potenti, rende ogni momento indimenticabile, portando il pubblico a riflettere e emozionarsi profondamente durante tutta la rappresentazione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Jesus Christ musical: risposta da 9 lettere
In presenza della definizione "Jesus Christ musical", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Superstar. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.