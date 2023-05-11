Innestare la marcia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Innestare la marcia' è 'Ingranare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N G R A N A R E

Perchè la soluzione è Ingranare? Ingranare significa mettere in moto la marcia, consentendo all'auto di muoversi senza sforzo. È un gesto semplice che permette di cambiare velocità e adattarsi alle condizioni della strada, rendendo la guida più fluida e sicura. Un passaggio fondamentale per ogni automobilista. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Innestare la marcia

Innestare la marcia Risposta: INGRANARE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I R A E

Inizia con: I

I Finisce con: E

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Innestare la marcia: risposta da 9 lettere

La definizione "Innestare la marcia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ingranare. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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