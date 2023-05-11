Innestare la marcia
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Innestare la marcia' è 'Ingranare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Ingranare? Ingranare significa mettere in moto la marcia, consentendo all'auto di muoversi senza sforzo. È un gesto semplice che permette di cambiare velocità e adattarsi alle condizioni della strada, rendendo la guida più fluida e sicura. Un passaggio fondamentale per ogni automobilista. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Innestare la marcia
- Risposta: INGRANARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IRAE
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Innestare la marcia: risposta da 9 lettere
La definizione "Innestare la marcia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ingranare. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.