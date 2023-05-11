Innestare la marcia

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Innestare la marcia' è 'Ingranare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INGRANARE

Perchè la soluzione è Ingranare? Ingranare significa mettere in moto la marcia, consentendo all'auto di muoversi senza sforzo. È un gesto semplice che permette di cambiare velocità e adattarsi alle condizioni della strada, rendendo la guida più fluida e sicura. Un passaggio fondamentale per ogni automobilista. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Innestare la marcia
  • Risposta: INGRANARE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IRAE
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E
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Innestare la marcia: risposta da 9 lettere

La definizione "Innestare la marcia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ingranare. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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