Indeli­cati bruschi

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Indeli­cati bruschi' è 'Rudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RUDI

Perchè la soluzione è Rudi? Quando RUDI si arrabbia, i suoi indelicati bruschi si fanno sentire con parole dure e gesti freddi. È come un temporale improvviso che scuote l’atmosfera, lasciando tutti un po’ sorpresi e senza parole. La sua rabbia si manifesta in modo deciso e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Indeli­cati bruschi
  • Risposta: RUDI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RDI
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I
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Indeli­cati bruschi: risposta da 4 lettere

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