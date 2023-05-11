Indelicati bruschi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Indelicati bruschi' è 'Rudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Rudi? Quando RUDI si arrabbia, i suoi indelicati bruschi si fanno sentire con parole dure e gesti freddi. È come un temporale improvviso che scuote l’atmosfera, lasciando tutti un po’ sorpresi e senza parole. La sua rabbia si manifesta in modo deciso e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Indelicati bruschi
- Risposta: RUDI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RDI
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Indelicati bruschi: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Indelicati bruschi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Rudi. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.