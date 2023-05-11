Indeli­cati bruschi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Indeli­cati bruschi' è 'Rudi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R U D I

Perchè la soluzione è Rudi? Quando RUDI si arrabbia, i suoi indelicati bruschi si fanno sentire con parole dure e gesti freddi. È come un temporale improvviso che scuote l’atmosfera, lasciando tutti un po’ sorpresi e senza parole. La sua rabbia si manifesta in modo deciso e diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Indeli­cati bruschi

Indeli­cati bruschi Risposta: RUDI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R D I

Inizia con: R

R Finisce con: I

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Indeli­cati bruschi: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "Indeli­cati bruschi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Rudi. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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