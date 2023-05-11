Guida i cani

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Guida i cani' è 'Fiuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FIUTO

Perchè la soluzione è Fiuto? Il fiuto dei cani è incredibile, permette loro di scoprire tracce e segnali invisibili per noi. Questa capacità naturale li rende ottimi compagni in molte attività, come la ricerca di persone scomparse o il rilevamento di sostanze. Un dono che li distingue e li rende speciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Guida i cani
  • Risposta: FIUTO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FUO
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O
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Guida i cani: risposta da 5 lettere

In presenza della definizione "Guida i cani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Fiuto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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