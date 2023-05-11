Guida i cani
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Guida i cani' è 'Fiuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Fiuto? Il fiuto dei cani è incredibile, permette loro di scoprire tracce e segnali invisibili per noi. Questa capacità naturale li rende ottimi compagni in molte attività, come la ricerca di persone scomparse o il rilevamento di sostanze. Un dono che li distingue e li rende speciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Guida i cani
- Risposta: FIUTO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: FUO
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Guida i cani: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Guida i cani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Fiuto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.