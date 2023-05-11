Grosso modo

SOLUZIONE: CIRCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grosso modo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grosso modo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Circa? Il termine indica un'approssimazione di un dato, senza precisione assoluta, spesso utilizzata per dare un'idea generale di quantità o misura. Si impiega quando si vuole comunicare un valore orientativo, senza entrare nei dettagli. È un modo per indicare una stima che non è rigorosa ma abbastanza vicina alla realtà. La parola suggerisce una valutazione approssimativa, non precisa, e si usa frequentemente nel linguaggio quotidiano.

Per risolvere la definizione "Grosso modo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grosso modo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Circa:

C Como I Imola R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grosso modo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

