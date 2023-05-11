Favorevole disposta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Favorevole disposta' è 'Propensa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R O P E N S A

Perchè la soluzione è Propensa? Una propenza è una disposizione favorevole verso qualcosa o qualcuno. Quando si ha una propenza, si tende naturalmente a sostenere o preferire un’idea, una persona o una situazione, mostrando un atteggiamento positivo e aperto senza troppi dubbi o riserve. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Favorevole disposta

Favorevole disposta Risposta: PROPENSA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P P N A

Inizia con: P

P Finisce con: A

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Favorevole disposta: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Favorevole disposta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Propensa. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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