Favorevole disposta

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Favorevole disposta' è 'Propensa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PROPENSA

Perchè la soluzione è Propensa? Una propenza è una disposizione favorevole verso qualcosa o qualcuno. Quando si ha una propenza, si tende naturalmente a sostenere o preferire un’idea, una persona o una situazione, mostrando un atteggiamento positivo e aperto senza troppi dubbi o riserve. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Favorevole disposta
  • Risposta: PROPENSA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PPNA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A
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Favorevole disposta: risposta da 8 lettere

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