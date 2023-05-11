Favorevole disposta
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Favorevole disposta' è 'Propensa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Propensa? Una propenza è una disposizione favorevole verso qualcosa o qualcuno. Quando si ha una propenza, si tende naturalmente a sostenere o preferire un’idea, una persona o una situazione, mostrando un atteggiamento positivo e aperto senza troppi dubbi o riserve. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Favorevole disposta
- Risposta: PROPENSA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PPNA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Favorevole disposta: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Favorevole disposta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Propensa. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.