Le dieci di sera
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le dieci di sera' è 'Ventidue'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le dieci di sera
- Risposta: VENTIDUE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VTDE
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Ventidue? Alle dieci di sera, le lancette segnano le ventidue, un momento in cui il giorno si avvia alla fine e la città si calma. È l’ora in cui molte persone si preparano a riposare, lasciando spazio a un silenzio che avvolge tutto intorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le dieci di sera: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Le dieci di sera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ventidue. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.