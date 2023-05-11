Le dieci di sera

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le dieci di sera' è 'Ventidue'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VENTIDUE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le dieci di sera
  • Risposta: VENTIDUE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VTDE
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ventidue? Alle dieci di sera, le lancette segnano le ventidue, un momento in cui il giorno si avvia alla fine e la città si calma. È l’ora in cui molte persone si preparano a riposare, lasciando spazio a un silenzio che avvolge tutto intorno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le dieci di sera: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le dieci di sera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ventidue. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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