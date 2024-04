La Soluzione ♚ Comprende la Val di Chiana La definizione e la soluzione di 7 lettere: Comprende la Val di Chiana. TOSCANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Comprende la val di chiana: La Toscana (AFI: /tos'kana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 664 798 abitanti, situata nell'Italia centrale, con capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, a sud con il Lazio. A ovest, i suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal Mar Ligure nel tratto centro-settentrionale tra Carrara (foce del torrente Parmignola, confine con la Liguria) e il Golfo di Baratti; il Mar Tirreno bagna invece il tratto costiero meridionale tra il promontorio di Piombino e la foce del Chiarone, che segna il confine con il Lazio.Il capoluogo regionale è Firenze, la ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La Toscana (AFI: /tos'kana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 664 798 abitanti, situata nell'Italia centrale, con capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, a sud con il Lazio. A ovest, i suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal Mar Ligure nel tratto centro-settentrionale tra Carrara (foce del torrente Parmignola, confine con la Liguria) e il Golfo di Baratti; il Mar Tirreno bagna invece il tratto costiero meridionale tra il promontorio di Piombino e la foce del Chiarone, che segna il confine con il Lazio.Il capoluogo regionale è Firenze, la ... toscana f sing femminile singolare di toscano la costa toscana è molto varia Sostantivo toscana f sing persona di sesso femminile o cosa relativa alla Toscana la cantante Gianna Nannini è una toscana Sillabazione to | scà | na Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi toscano

Altre Definizioni con toscana; comprende; chiana; La regione con la Maremma; Fu anticamente abitata dagli etruschi; Vi è la Val di Chiana; Comprende le ruote sterzanti dell automobile; Comprende voci d ogni timbro; L arcipelago che comprende Giava;

La risposta a Comprende la Val di Chiana

