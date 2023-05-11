Chiara seguita influencer

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chiara seguita influencer' è 'Ferragni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FERRAGNI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Chiara seguita influencer
  • Risposta: FERRAGNI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FRGI
  • Inizia con: F
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Ferragni? Chiara Ferragni è una delle influencer più famose, conosciuta per il suo stile unico e la capacità di comunicare con il pubblico. Attraverso i social, condivide momenti della sua vita e tendenze moda, diventando un punto di riferimento per molti giovani appassionati di moda e lifestyle. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chiara seguita influencer: risposta da 8 lettere

La definizione "Chiara seguita influencer" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ferragni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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