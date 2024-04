La Soluzione ♚ Centro balneare tra Rimini e Cattolica

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Centro balneare tra Rimini e Cattolica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RICCIONE

Curiosità su Centro balneare tra rimini e cattolica: Sul mare adriatico, è una nota località turistica balneare della riviera romagnola con un'antica tradizione marinaresca. cattolica confina a sud con gabicce... Riccione (Arciôn o Arzòn in romagnolo) è un comune italiano di 34 372 abitanti della provincia di Rimini in Emilia-Romagna. Nota località balneare della Riviera romagnola, dal 1990 può fregiarsi del titolo onorifico di città. È il secondo comune più abitato della provincia.

