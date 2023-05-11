Carbone artificiale

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Carbone artificiale' è 'Coke'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COKE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Carbone artificiale
  • Risposta: COKE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CKE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coke? Il carbone artificiale, come quello usato nella produzione di COKE, è un materiale sintetico ottenuto da processi chimici. Viene creato per migliorare le caratteristiche di combustione e resistenza, trovando impiego in settori come metallurgia e industria chimica. È una alternativa controllata rispetto al carbone naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Carbone artificiale: risposta da 4 lettere

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