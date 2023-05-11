Carbone artificiale
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Carbone artificiale' è 'Coke'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Carbone artificiale
- Risposta: COKE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CKE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Coke? Il carbone artificiale, come quello usato nella produzione di COKE, è un materiale sintetico ottenuto da processi chimici. Viene creato per migliorare le caratteristiche di combustione e resistenza, trovando impiego in settori come metallurgia e industria chimica. È una alternativa controllata rispetto al carbone naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Carbone artificiale: risposta da 4 lettere
Per risolvere la definizione "Carbone artificiale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Coke. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.