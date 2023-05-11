Carbone artificiale

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Carbone artificiale' è 'Coke'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O K E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Carbone artificiale

Carbone artificiale Risposta: COKE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C K E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Coke? Il carbone artificiale, come quello usato nella produzione di COKE, è un materiale sintetico ottenuto da processi chimici. Viene creato per migliorare le caratteristiche di combustione e resistenza, trovando impiego in settori come metallurgia e industria chimica. È una alternativa controllata rispetto al carbone naturale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Carbone artificiale: risposta da 4 lettere

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