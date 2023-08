Il cantiere con i muratori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cantiere con i muratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EDILE

Significato/Curiosita : Il cantiere con i muratori

Nome deriva dal francese maçon, ovvero "muratore", legato alla storia delle corporazioni di liberi muratori (free-masons) medievali, e dalle quali ricavò... «edile» o «edili» possono riferirsi a: relativo all'edilizia: ingegneria edile perito edile cassa edile edile – magistratura dell'antica roma edile –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

