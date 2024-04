La Soluzione ♚ Il calduccio primaverile

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il calduccio primaverile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TEPORE

Curiosità su Il calduccio primaverile: cappuccio primaverili" Aprile, dolce dormire è un proverbio a sfondo laico, dato che si occupa delle abitudini indotte dalle caratteristiche meteo del mese di aprile, tra le quali vi è anche il primo caldo, una sorta di agiatezza e soprattutto un senso di stanchezza causato dal tepore di questo periodo annuale.

