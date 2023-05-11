Il bambino in dialetto toscano
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il bambino in dialetto toscano' è 'Nini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Nini? Nini è il modo affettuoso con cui si chiama un bambino in dialetto toscano. È un termine dolce e familiare che esprime tenerezza e vicinanza, spesso usato dai genitori o dai nonni per chiamare i più piccoli con dolcezza e familiarità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il bambino in dialetto toscano
- Risposta: NINI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NNI
- Inizia con: N
- Finisce con: I
Il bambino in dialetto toscano: risposta da 4 lettere
La definizione "Il bambino in dialetto toscano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Nini. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.