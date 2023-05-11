Il bambino in dialetto toscano

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il bambino in dialetto toscano' è 'Nini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NINI

Perchè la soluzione è Nini? Nini è il modo affettuoso con cui si chiama un bambino in dialetto toscano. È un termine dolce e familiare che esprime tenerezza e vicinanza, spesso usato dai genitori o dai nonni per chiamare i più piccoli con dolcezza e familiarità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il bambino in dialetto toscano
  • Risposta: NINI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NNI
  • Inizia con: N
  • Finisce con: I
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Il bambino in dialetto toscano: risposta da 4 lettere

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