Arrestava nei western

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arrestava nei western' è 'Sceriffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCERIFFO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Arrestava nei western
  • Risposta: SCERIFFO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SRFO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sceriffo? Nel mondo dei western, il personaggio che si occupa di mantenere l’ordine e catturare i fuorilegge è spesso chiamato sceriffo. Con il suo distintivo e il cappello, rappresenta l’autorità e la giustizia nei villaggi di frontiera. Un simbolo di legge e protezione in ambienti selvaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Arrestava nei western: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Arrestava nei western", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sceriffo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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