Arrestava nei western
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arrestava nei western' è 'Sceriffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Arrestava nei western
- Risposta: SCERIFFO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SRFO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sceriffo? Nel mondo dei western, il personaggio che si occupa di mantenere l’ordine e catturare i fuorilegge è spesso chiamato sceriffo. Con il suo distintivo e il cappello, rappresenta l’autorità e la giustizia nei villaggi di frontiera. Un simbolo di legge e protezione in ambienti selvaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Arrestava nei western: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Arrestava nei western", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sceriffo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.