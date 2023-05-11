Arrestava nei western

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Arrestava nei western' è 'Sceriffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C E R I F F O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Arrestava nei western

Arrestava nei western Risposta: SCERIFFO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R F O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sceriffo? Nel mondo dei western, il personaggio che si occupa di mantenere l’ordine e catturare i fuorilegge è spesso chiamato sceriffo. Con il suo distintivo e il cappello, rappresenta l’autorità e la giustizia nei villaggi di frontiera. Un simbolo di legge e protezione in ambienti selvaggi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Arrestava nei western: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Arrestava nei western", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sceriffo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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