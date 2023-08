Altro nome di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ILIO

Significato/Curiosita : Altro nome di troia

Stai cercando la rivista letteraria degli anni ottanta, vedi il cavallo di troia. (la) «timeo danaos et dona ferentes» (it) «temo i dànai anche quando portano... Contengono il titolo. ilio – altro nome dell'antica città di troia ilio – osso del bacino ilion ( ) – comune greco ìlio o ilio – nome proprio di persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

