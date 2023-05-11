Si fa in allegria

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fa in allegria' è 'Festa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F E S T A

Perchè la soluzione è Festa? Una festa è un momento speciale in cui ci si diverte insieme, condividendo risate e buon umore. È un’occasione per lasciarsi andare, ballare, mangiare cose gustose e creare ricordi felici con amici e famiglia. Un modo per godersi la vita in allegria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si fa in allegria

Si fa in allegria Risposta: FESTA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: F S A

Inizia con: F

F Finisce con: A

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Si fa in allegria: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "Si fa in allegria", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Festa. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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