Si fa in allegria

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fa in allegria' è 'Festa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FESTA

Perchè la soluzione è Festa? Una festa è un momento speciale in cui ci si diverte insieme, condividendo risate e buon umore. È un’occasione per lasciarsi andare, ballare, mangiare cose gustose e creare ricordi felici con amici e famiglia. Un modo per godersi la vita in allegria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si fa in allegria
  • Risposta: FESTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    FSA
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Festa'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si fa in allegria: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "Si fa in allegria", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Festa. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'allegria'