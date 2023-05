L ONU che si occupa di salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ONU che si occupa di salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OMS

Significato/Curiosita : L onu che si occupa di salute

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... oms – comune dei pirenei orientali (francia) organizzazione mondiale della sanità – agenzia dell'onu per la salute officine meccaniche della stanga –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 1 maggio 2023

