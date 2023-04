Il pronome per gli intimi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pronome per gli intimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TU

Significato/Curiosita : Il pronome per gli intimi La parola thou (pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ða/) è un pronome di seconda persona singolare della lingua inglese. Oggi è considerato arcaico, essendo stato sostituito in quasi tutti i contesti da you, ma è ancora utilizzato in alcune parti del nord dell'Inghilterra e in Scozia. Thou è la forma del caso nominativo; come complemento è sostituito da thee, l'aggettivo possessivo è ... Sigle Technische Universität – istituto politecnico universitario nei paesi di lingua tedesca

– istituto politecnico universitario nei paesi di lingua tedesca Tempo universale – scala del tempo basata sulla rotazione della terra

– scala del tempo basata sulla rotazione della terra Testo Unico Codici TU – codice vettore IATA di Tunisair

TU – codice FIPS 10-4 della Turchia

TU – codice ISO 3166-2:BN di Tutong (Brunei)

TU – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Tukums (Lettonia) Musica Tú – gruppo musicale canadese

– gruppo musicale canadese TU – gruppo musicale statunitense

– gruppo musicale statunitense Tu – album di Umberto Tozzi del 1978

– album di Umberto Tozzi del 1978 Tu/Perdendo Anna – singolo di Umberto Tozzi del 1978

– singolo di Umberto Tozzi del 1978 Tú – singolo di Shakira del 1999, dall'album ¿Dónde están los ladrones

– singolo di Shakira del 1999, dall'album TU – album dei TU del 2003

– album dei TU del 2003 Tú – singolo dei Kudai del 2007, dall'album Sobrevive

– singolo dei Kudai del 2007, dall'album Tu – singolo di Belle Perez del 2008

– singolo di Belle Perez del 2008 Tu – singolo di Ewa Farna del 2015

– singolo di Ewa Farna del 2015 Tu – album degli Alien Weaponry del 2018 Altro Tu – gruppo etnico cinese

– gruppo etnico cinese TU – targa automobilistica di Tulln (Austria)

TU – vecchia targa automobilistica di Trutnov (Repubblica Ceca)

TU – vecchia targa automobilistica di Titovo Užice (Serbia)

Tu – vecchio nome di TuStyle, rivista di moda femminile

– vecchio nome di TuStyle, rivista di moda femminile Lingua tu (codice ISO 639-3 mjg) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «tu» Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 aprile 2023

