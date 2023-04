Una fase in cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fase in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUNARE

Significato/Curiosita : Una fase in cielo Blu di cielo, noto in francese come Bleu de ciel (in italiano: Cielo blu), è un'opera a olio su tela di Vasilij Kandinskij realizzata nel 1940. È conservata presso il Centro nazionale d'arte e di cultura Georges Pompidou a Parigi. Le fasi lunari descrivono il diverso aspetto che la Luna mostra verso la Terra durante il suo moto, causate a loro volta dal suo diverso orientamento rispetto al Sole. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Una fase in cielo : fase; cielo; Emettono segnali luminosi d ausilio ai piloti in fase d atterraggio; Una fase del sonno; Sistema di trazione elettrica alimentato a corrente alternata a una fase ; Viene estratto in fase d atterraggio; Una fase dell attracco; Il colore del cielo ... nuvolo; Il cielo per i Latini; Attacco dal cielo ; Ispirato... dal cielo ; Un verso... dal cielo ; Cerca altre Definizioni