Roditore dalla bella coda

Scoiattolo è nome comune per riferirsi a varie specie del genere Sciurus della famiglia degli Sciuridi (e di altri generi di questa famiglia, nonché di quella degli Anomaluridi), in particolare a S. vulgaris, lo scoiattolo rosso, e S. carolinensis, lo scoiattolo grigio.

A seconda dell'ambiente naturale e della forma del corpo, gli scoiattoli possono essere di tre tipi: arboricoli, che vivono sugli alberi; di terra, che vivono nelle tane scavate nel terreno o in cunicoli (specie durante l'inverno, quando sono in letargo); volanti, che hanno una membrana cutanea speciale (patàgio) per planare e passare in volo tra un albero e l'altro. Il loro scendere a testa in giù ha lo scopo di aumentare l'afflusso di sangue al cervello per aumentare le facoltà mentali e ricordare di stare aggrappati (ne sono un esempio gli anomalùri, roditori sciuromorfi della famiglia degli Anomaluridi).

Gli scoiattoli si nutrono di frutta, frutta secca (noci, nocciole, castagne, ghiande) e funghi, di cui fanno provvista durante la stagione estiva, immagazzinandoli in luoghi sicuri, per averne nei periodi invernali o di scarsità. Dimenticandosene, disperdono i dissemìnuli delle piante. Integrano la dieta con insetti, bruchi e uccellini.

Predatori degli scoiattoli sono soprattutto la martora, il gatto selvatico e diverse specie di rapaci.

Italiano

Sostantivo

scoiattolo ( approfondimento) m sing (pl.: scoiattoli)

(zoologia) , (mammalogia) roditore di taglia medio-piccola (40 cm) della famiglia degli Sciuridi, che comprende molte altre specie come la marmotta e il cane della prateria lo scoiattolo è un sciuride

Sillabazione

sco | iàt | to | lo

Pronuncia

IPA: /sko'jattolo/

Etimologia / Derivazione

dal latino *scurius, forma volgare del classico sciurus, mediante una forma aggettivale *scuriatus e un diminutivo *scuriatulus

Citazione

Alterati

(diminutivo) scoiattolino

Iperonimi