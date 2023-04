La regione con Piacenza e Forlì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione con Piacenza e Forlì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : EMILIA ROMAGNA

Significato/Curiosita : La regione con Piacenza e Forli La provincia di Forlì-Cesena è una provincia italiana della regione Emilia-Romagna di 391 058 abitanti, con capoluogo la città di Forlì. L'Emilia-Romagna (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/e'milja ro'maa/; Emilia, Emélia o Emégglia in emiliano e Rumâgna in romagnolo) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-orientale di 4 426 929 abitanti. Prefigurata nel 1948, venne istituita ufficialmente il 7 giugno 1970 con le prime elezioni regionali. Il capoluogo è la città metropolitana di Bologna. Confina a nord con Lombardia e Veneto, a ovest ancora con la Lombardia e con il Piemonte, a sud con Liguria, Toscana, Marche e la Repubblica di San Marino. A est è bagnata dal Mare Adriatico. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 18 aprile 2023

